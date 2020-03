Seit über 25 Jahren forsche ich am Cern. Aber noch immer bekomme ich Gänsehaut, wenn ich vor unseren grossen Experimenten stehe. Mit dem Large Hadron Collider (LHC) untersuchen wir die kleinsten Bausteine der Materie. Man kann sich den LHC vorstellen als ein gigantisches Mikroskop. Der Beschleuniger befindet sich in einem unterirdischen, 27 Kilometer langen, kreisförmigen Tunnel. In den Strahlröhren werden Teilchen – Protonen – fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Um sie auf der Kreisbahn zu halten, benötigen wir extrem starke Magnete, deren Kabel auf ungefähr minus 270 Grad abgekühlt werden müssen. So gesehen betreiben wir vermutlich den grössten Kühlschrank der Welt.