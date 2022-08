Zusammen mit Forschenden der Universität Stockholm hat er nachgewiesen, dass sogar in entlegenen Gebieten wie der Antarktis PFAS in Konzentrationen in Regenwasser und Schnee vorkommen, die gesundheitlich bedenklich sein können. Regenwasser sei nirgends mehr sicher trinkbar. So wird im tibetischen Hochland der von der US-Umweltbehörde empfohlene Trinkwasser-Grenzwert um das 14-Fache überschritten. «Es ist ein Alarmsignal, dass die Umwelt global so deutlich mit diesen Stoffen verschmutzt ist», so Scheringer.