Im besten Fall sterben die Kitze sofort, oft müssen sie aber von ihrem Leiden erlöst werden – von Jägern wie ihm. Engeli will so viele Kitze wie möglich vor diesem Schicksal bewahren. Deshalb ist er in der «Bambi-Saison» fast jede Nacht auf der Pirsch. «Mir geht es um einen gesunden Wildbestand. Nur die Kranken und die Schwachen werden später geschossen», sagt er. Und: «Wer diese Tierli nicht sehr gern hat, tut sich das nicht an, Nacht für Nacht.»