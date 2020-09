Wenn ein Jungtier entdeckt ist, geht alles schnell. Es wird aus der Wiese gehoben und an eine andere Stelle in der Wiese oder an den nahen Waldrand gebracht. Danach dürfe man keine Zeit verlieren und müsse sofort mähen. «Die gesicherten Rehkitze dürfen nicht länger als drei Stunden in Gefangenschaft behalten werden», sagt Hofstetter. Erste Erfahrungen zeigen, dass Drohnen bei der Rehkitzrettung viel effizienter sind als die herkömmlichen Methoden, bei denen die Jäger weisse Tücher oder Säcke zur Abschreckung in der Wiese aufhängten.