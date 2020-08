Emmi will nun in einem ersten Schritt den Futterzusatz unter Schweizer Bedingungen wissenschaftlich prüfen lassen. Der neue Stoff soll zunächst in mehreren Pilotbetrieben eingesetzt und anschliessend grossflächig im Netzwerk von ZMP und Emmi eingeführt werden. Emmi plant kein Label für klimafreundliche Milch, sondern will eigenen Angaben zufolge «umfassend nachhaltige Milchprodukte anbieten».