Ein Wald voller Beeren, Früchte, Gemüse und Pilze, durch den man schlendern und sich alle paar Schritte etwas in den Mund stecken kann – klingt das nicht nach Paradies? Ein Garten, der gedeiht, ohne dass man ihn wässern und düngen muss – wäre das nicht perfekt? In einem Wald in Zollikofen bei Bern wurde genau so ein Garten angelegt. Weil die Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) herausfinden will, ob solche Waldgärten, die in der Permakultur-Bewegung gerade ziemlich en vogue sind, auch für die Schweizer Bauern und Waldbesitzer interessant sein könnten.