Geschichten, die mit einem Halbgott beginnen, sind gute Geschichten. Auch diese hier. Melkart heisst der Halbgott, von dem hier berichtet wird, er ist Phönizier. Ohne ihn sässe Jennifer Grunder nicht in ihrem Atelier in der alten SBB-Wäscherei bei der Zürcher Josefwiese. Im Gestell hinter ihr stapeln sich Einmachgläser voll mit Blüten und rätselhaftem organischem Material. Im Topf vor ihr kocht und schwitzt Birkenrinde langsam ins Rosarot. Ein Erlenmeyerkolben steht parat.



Doch zurück zu Melkart, dem Halbgott. Der Bezähmer von Seepferdchen und Schutzgott der Schifffahrt war, so wurde es zumindest überliefert, verzweifelt auf der Suche nach einem Geschenk, das eine schöne Nymphe von seinem vorteilhaften Wesen überzeugen sollte. Am Strand fand er eine Schnecke mit purpurnem Schleim, tauchte das Gewand seiner Geliebten in die leuchtende Flüssigkeit – und wurde zum Entdecker der Textilfärberei.