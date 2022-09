Tipp: Unter Umständen ist das Vakuum so stark, dass Sie am Ende der Garzeit den Deckel gar nicht mehr von der Pfanne kriegen. In dem Fall können Sie den Herd nochmals kurz befeuern. Wärmt sich der Pfanneninhalt auf, dehnt sich die Luft und das Vakuum nimmt ab; der Deckel lässt sich nun leicht abnehmen.