Diese Chemikalien bauen sich nicht ab. Was bedeutet das?

Alles, was wir jetzt freisetzen, reichert sich in der Umwelt an. Wenn einmal ein Level überschritten ist, das zu besorgniserregenden Effekten in Menschen und Umwelt führt, ist es unmöglich, das wieder rückgängig zu machen. Man kann es nicht mehr aufhalten.