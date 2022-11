Werden der Export und der Import von Strom automatisch gesteuert?

Jein. Automatisch fliesst Strom einfach in den Leitungen über die Grenze. Das ist Physik – Strom sucht sich den Weg des geringsten Widerstands. Strom als wirtschaftliches Gut wird von den Energiewerken produziert und an der Börse gehandelt. Damit klar ist, wie viel Strom an welchem Tag durch welche Leitungen über welche Grenzen fliessen kann, legt die Netzbetreiberin Swissgrid mit den Netzbetreibern der Nachbarländer fest, was die maximale Grenzkapazität ist, die sogenannte Netztransferkapazität. Sie ist an den verschiedenen Landesgrenzen unterschiedlich und hängt auch davon ab, ob gerade irgendwo gebaut wird oder ob Netzteile wegen Wartungsarbeiten ausser Betrieb sind. Diese grenzüberschreitende Kapazität wird möglichst früh vorausberechnet und eingeplant, teilweise Jahre oder Monate voraus, aber auch tagesaktuell. So früh geplant werde nicht zuletzt, um sicherzugehen, dass zu jedem Zeitpunkt genug Strom vorhanden ist, heisst es bei Swissgrid.