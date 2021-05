Noch gibt es viel zu wenig von dem Bio-Sprit, als dass alle damit fliegen könnten. In der Schweiz ist er noch nicht einmal zugelassen. Wenn man bei der Swiss seinen Flug mit Biokerosin bucht, betankt die Lufthansa-Gruppe damit ein Flugzeug in San Francisco. Dem herkömmlichen Treibstoff wird so viel Biosprit beigemischt, wie man als Person auf dem gebuchten Flug verbraucht. Bis heute ist das allerdings so wenig, dass die Lufthansa-Gruppe nicht einmal Zahlen nennen will.