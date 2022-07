Hitzeinsel-Simulator

Die Hitze wird uns in Zukunft weiter beschäftigen, sogar noch deutlich stärker. In den nächsten 30 Jahren werden die Temperaturen in den Innenstädten nämlich um bis zu 5 Grad ansteigen. Das hat eine Hitzeinseln-Simulation in der Stadt Freiburg ergeben. Sie ist Teil eines der vielen vom Bund unterstützten Projekte für einen besseren Umgang mit den Folgen des Klimawandels – und nicht nur graue Theorie. Hitze macht das Leben in den Innenstädten unerträglich, mitunter sogar tödlich. Tageshöchsttemperaturen von mehr als 30 Grad und Tropennächte vergrössern das hitzebedingte Sterberisiko. Im Rekordsommer 2003 starben rund 1000 Schweizerinnen und Schweizer mehr als üblich.