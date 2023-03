Sie tun es in Mexiko, in Vanuatu, in Ungarn und in Kanada. In den Niederlanden, in Südafrika und auch in der Schweiz. In mehr als 40 Ländern ziehen Menschen Konzerne und Regierungen vor Gericht – wegen des Klimawandels. Mal geht es um zu hohe CO 2 -Emissionen und Schadenersatz, mal um Umsiedlungen, zu lasche Klimagesetze und Greenwashing. Immer häufiger auch um die Verletzung von Menschenrechten.



Die Zahl der Klimaklagen ist regelrecht explodiert. Weltweit sind es mehr als 2000, ein Viertel davon wurde in den letzten drei Jahren eingereicht. 2023 könnte das entscheidende Jahr für Klima-Rechtsfälle werden. Denn in verschiedenen Ländern werden wegweisende Urteile erwartet. Sie könnten der Gamechanger für weitere Klagen weltweit sein.