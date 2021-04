Gesamtpolitisch könne sich die Schweiz bei der Energiewende viel von Deutschland abschauen, sagt Reto Rigassi von Suisse Éole. «Die Umweltverbände beteiligen sich in Deutschland wesentlich konstruktiver an der Energiewende und am Ausbau der Windenergie als in der Schweiz.» Vergleichbare Initiativen wie die Dialogforen in Baden-Württemberg gibt es in der Schweiz bisher nicht. Allerdings zwinge die direkte Demokratie Projektanten wie zum Beispiel lokale Elektrizitätswerke dazu, sehr sorgfältig zu planen und zu informieren, weil über Projekte im Gegensatz zu Deutschland meist an der Urne entschieden würde, sagt Rigassi.