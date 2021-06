Für Nestlé Waters kommt das Deponie-Debakel zur dümmsten Zeit. Eben hatte sich der Wirbel um ein weiteres Problem der Firma gelegt. In der Region sinkt seit Jahren der Grundwasserspiegel, weil Nestlé Waters und eine industrielle Käserei das Wasser abpumpen (der Beobachter berichtete Trinkwasser Nestlé gräbt Vittel das Wasser ab ). Nestlé füllt es in Flaschen und verkauft es als Vittel. Das Projekt einer Pipeline, mit der die Einwohner von Vittel mit Wasser aus den Nachbargemeinden versorgt werden sollten, war nach einem Sturm der Empörung begraben worden Erfolgreicher Widerstand gegen Pipeline Nestlé verliert Wasserstreit in Vittel . Nestlé Waters verpflichtete sich, die geförderte Wassermenge zu reduzieren.