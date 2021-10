Die Pandemie hat viele nach draussen in die freie Natur getrieben. Besonders an Wochenenden türmen sich in Parkanlagen, an Fluss- und Seeufern Abfallberge. Das weiss auch die Interessengemeinschaft saubere Umwelt. Das Littering-Problem habe sich seit Beginn der Pandemie vielerorts verschärft, warnt sie. Besonders umweltschädlich: weggeworfene Zigarettenstummel.