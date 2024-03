Himal Gayakwad wird mit einer Sehbehinderung geboren. Erst als er vier wird, bemerkt man die Augenschwäche. Plötzlich soll er die Brailleschrift erlernen – eine Herausforderung für ein kleines Kind. Seine Schulzeit verbringt er in einer Sprachheilschule. In seiner Familie ist niemand in der Lage, ihm beim Erlernen der Brailleschrift zu helfen.