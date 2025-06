Markus Liechti lebt zusammen mit seinem erwachsenen Sohn Sven in einem Häuschen in der Nähe von Baden AG. Die beiden wohnen günstig zur Miete, müssen sich aber selber um die Lieferung des Heizöls kümmern. Das alte Haus ist schlecht isoliert. Markus Liechti schreibt in seinem Gesuch: «Ich heize sehr sparsam. Etwa 17 bis 18 Grad. Trotzdem schaffe ich es nicht mehr, die Rechnungen des Lieferanten zu bezahlen.»