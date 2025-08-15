Sie will wieder regelmässig angeln

In letzter Zeit konnte sie das seltener machen. Ihre Gesundheit liess es nicht zu. Doch sie hofft, dass sich ihr Zustand bessert und sie bald wieder regelmässig angeln kann. Dafür braucht sie das kantonale Fischerpatent. Es kostet nicht viel, aber im Moment liegt selbst das nicht drin. Sandra Meili beteiligt sich selbst an den Kosten. Den Rest von 235 Franken übernimmt SOS Beobachter. Damit kann sie wieder ans Wasser, fischen, zur Ruhe kommen.