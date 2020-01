Die Edel-Schoggi-Firma aus Ennenda GL mit über 1000 Mitarbeitenden in 14 Ländern bedauert das Ende der Zusammenarbeit. Weder Firmenchef Johannes Läderach noch sonst jemand in der Familie oder im Betrieb sei homophob oder frauenfeindlich. «Bei Läderach haben wir eine Nulltoleranz, was Diskriminierung betrifft, egal, aus welchem Grund», sagt Patrick Th. Onken. Der Betrieb sei weder finanziell noch sonst in einer Art politisch oder religiös engagiert.