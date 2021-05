Das Problem: Je mehr Vereine mitmachten und je mehr Bons zugeschrieben wurden, desto tiefer sank ihr Wert Migros-Sammelaktion «Support your Sport» Viel hilft nicht viel .



Am lukrativsten war «Support your Sport» für die Gruppe C mit den Grossvereinen. Dort betrug der Wert immerhin 13 Rappen pro Bon. Bei Vereinen in der Gruppe der Kleinvereine, der mit knapp 5000 Teilnehmern mit Abstand grössten Gruppe, war ein Bon zum Ende der Aktion gerade mal 4 Rappen wert. 1000 zugeschriebene Bons – ein vergleichsweise hoher Wert für einen Verein mit unter 100 Mitgliedern – hätten damit gerade mal 40 Franken in die Vereinskasse gespült. Und die Fans mussten dafür 200’000 Franken an der Migros-Kasse liegen lassen.