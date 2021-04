Die Illusion der neuen Konsumwelt

Doch diese Rechnung kann nicht aufgehen, selbst im günstigsten Fall nicht. Denn ein komplexes System einer wie immer definierten Gesellschaft kann stets nur in Teilbereichen und für begrenzte Zeit durch hierarchischen Befehl gesteuert werden. Die Welt funktioniert eher wie ein Organismus, dessen einzelne Organe ideal zusammenarbeiten müssen, ohne deren individuelles Funktionieren einzugrenzen.

Will man das Verhalten der Menschen verändern in Richtung Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung, muss auch in Rechnung gestellt werden, an welchen Werten und Zielen sich die Menschen je nach ihrer Kultur und den regionalen Gegebenheiten orientieren.