Wie und wo werden wir in 20 Jahren wohnen? Eher in der Stadt oder wieder vermehrt auf dem Land? In klassischen Wohnungen oder neuartigen Räumen? Prognosen zur Wohnzukunft sind wichtige Instrumente für die Stadtplanung und die Projektierung von Gebäuden. Dabei stützen sich die Autorinnen und Autoren der Studien vor allem auf sich abzeichnende Trends, von denen sie glauben, dass sie an Bedeutung gewinnen und Einfluss auf unser Wohn- und Lebensumfeld haben werden. «Wir beobachten die Gegenwart und leiten daraus ab, wohin die Entwicklung gehen könnte», sagt die auf Wohnthemen spezialisierte Zukunftsforscherin Oona Horx Strathern aus Wien (siehe Interview).