Frau Horx Strathern, wo und wie werden Sie in 20 Jahren wohnen?

Wir wohnen seit 2010 in unserem Zukunftshaus in Wien, einem Gebäude, das ganz auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, etwa durch eigene Energieversorgung oder wiederverwendbare Materialien. Daher sind wir für die Zukunft gerüstet, und ich gehe davon aus, dass wir auch in 20 Jahren noch darin wohnen werden.