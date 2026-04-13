Thomas Blattmann, Sie sind nicht unbedingt zu beneiden: Als Bauleiter sind Sie stets im Sandwich zwischen der Bauherrschaft und den Bauleuten.

Tatsächlich ist das eine der grössten Herausforderungen unseres Jobs. Wir vertreten ja einerseits die Interessen der Bauherrschaft, andererseits sind wir aber auch an einer guten Zusammenarbeit mit allen Handwerkerinnen und Handwerkern auf der Baustelle interessiert. Wichtig ist deshalb, dass die Bauherrschaft versteht, dass es ohne die Bauleute nicht geht. Ein gutes Resultat erzielt man nur mit gegenseitigem Anstand und Respekt.