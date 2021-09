Gewisse Nachteile gegenüber einer reinen Wärmepumpen-Lösung lassen sich jedoch nicht kompensieren: So braucht der Öl- oder Gasbrenner regelmässig eine Abgaskontrolle, muss der Kamin gereinigt werden oder sind Anschlussgebühren fürs Gasnetz fällig. Sie betragen in der Stadt Zürich rund 100 Franken, in Bern bis zu 300 Franken jährlich.