Zwei Teile Sauerstoff und ein Teil Kohlenstoff – das tönt harmlos. Doch das Gas CO 2 hat es in sich: Wenn zu viel davon in der Atmosphäre ist, steigen die Temperaturen und verändert sich unser Klima. Deshalb versuchen viele Staaten, den Ausstoss von CO 2 und weiteren Treibhausgasen zu reduzieren. Angestrebtes Ziel ist «Netto null Nach neuem Weltklimabericht «Wir müssen alles tun, was wir tun können» ». Will heissen: Es sollen künftig nicht mehr Treibhausgase ausgestossen werden, als durch natürliche und technische Speicher wieder aufgenommen werden können. Natürliche Speicher sind beispielsweise Wälder Waldspaziergänge Darum tut uns der Wald so gut , technische etwa die Einlagerung von CO 2 in Sedimentschichten im Untergrund.