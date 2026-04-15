Eine neue Küche, die Bodenbeläge auffrischen und die Wände streichen – der Plan ist klar, und das dafür nötige Geld liegt bereit. Aber kein Küchenbauer, keine Handwerkerin ist für das Vorhaben zu finden, nicht mal eine Offerte erhält man von ihnen – denn alle sind auf lange Zeit hinaus ausgebucht. Dieses Szenario ist für die kommenden Jahre nicht aus der Luft gegriffen.