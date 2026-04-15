Veröffentlicht am 15. April 2026 - 06:00 Uhr
Eine neue Küche, die Bodenbeläge auffrischen und die Wände streichen – der Plan ist klar, und das dafür nötige Geld liegt bereit. Aber kein Küchenbauer, keine Handwerkerin ist für das Vorhaben zu finden, nicht mal eine Offerte erhält man von ihnen – denn alle sind auf lange Zeit hinaus ausgebucht. Dieses Szenario ist für die kommenden Jahre nicht aus der Luft gegriffen.
Der Grund: Die Abschaffung des Eigenmietwerts, die vom Schweizer Stimmvolk am 28. September 2025 beschlossen wurde. In Kraft treten wird die Reform per 1. Januar 2029. Dann lassen sich die meisten werterhaltenden Investitionen für selbst bewohntes Eigentum steuerlich nicht mehr vom Einkommen abziehen. Ein guter Grund für viele Eigenheimbesitzer, Sanierungen und Renovationen noch davor umzusetzen.