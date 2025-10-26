Neue Häuser braucht das Land. Vor allem in Agglomerationen und Städten, die schon gut erschlossen sind. Zwei Millionen Menschen fänden so noch Platz – ohne neue Bauzonen zu schaffen. So das Fazit der jüngsten Studie, einer Analyse des Forschungsinstituts Sotomo im Auftrag von Architekten und anderen Bauexperten.
Solche Studien haben einen Haken: Um den Siedlungsraum zu verdichten, müssen bestehende Häuser abgerissen werden, um Neubauten zu weichen (lesen Sie hier die Posse um die Sissacher Tschudy-Villa). Das Wohnen wird dort teurer.
Partnerinhalte