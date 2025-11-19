Auf den ersten Blick war das Angebot verlockend. Denn Familie Brenner war schon lange auf der Suche nach einem bezahlbaren Einfamilienhaus, und nun entdeckten sie ein Verkaufsinserat für ein günstiges Häuschen am Stadtrand. Doch das Angebot erwies sich als zu schön, um wahr zu sein. Der Haken: Das Haus steht im Baurecht, so dass auf die Familie nebst dem Kaufpreis auch noch happige Baurechtszinsen zukommen würden. Weil auch sonst einige Unsicherheiten blieben, verzichteten die Brenners schliesslich.