Natürlich gibt es manchmal auch unangenehme Erfahrungen. Etwa, wenn sich Gäste über Nichtigkeiten beschweren oder die Küche in einem desolaten Zustand zurücklassen. «Aber der allergrösste Teil meiner Zeit als Gastgeberin ist einfach nur schön!» Und sie will noch etwas mehr Leben in ihren Alltag bringen: Erst kürzlich hat sie ihren Service ausgebaut und bietet neben dem BnB nun auch Räume und den Park für Kulturevents und festliche Anlässe an.