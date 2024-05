Wasser, Gebühren, Reparaturen

Doch auch bei 20 Prozent Eigenkapital sieht die Situation für Käuferinnen auf den zweiten Blick besser aus: Zum einen kann die Amortisation indirekt über die Säule 3a geschehen und reduziert so die Steuerbelastung, zum anderen fliessen diese Ausgaben nicht an einen Vermieter, sondern in die eigene Wohnung. Wenn man sie verkaufen würde, erhielte man das eingesetzte Kapital zurück. Umgekehrt berücksichtigt der Vergleich nicht, dass man als Mieter das angesparte Vermögen gewinnbringend anlegen könnte, etwa mit Wertpapieren.