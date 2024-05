In der Vergangenheit waren Saron-Hypotheken meistens die günstigsten. Doch es gibt keine Garantie, dass dies so bleibt. Ohnehin sind im aktuellen Zinsumfeld die Unterschiede zwischen den Zinssätzen von Saron- und Festhypotheken aussergewöhnlich klein. Wichtig ist: Wer sich für eine Saron-Hypothek entscheidet, soll darauf achten, dass sie jederzeit nach Ablauf einer Tranchenfälligkeit (ein, drei oder sechs Monate) in eine feste Hypothek umgewandelt werden kann. So könnte man bei einem raschen Anstieg der kurzfristigen Zinsen reagieren. Für all jene, die ein solches Risiko nicht eingehen können oder nicht eingehen wollen, bleiben Festhypotheken mit langer Laufzeit interessant, weil sie ein langfristig kalkulierbares Budget ermöglichen.