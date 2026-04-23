Veröffentlicht am 23. April 2026 - 16:00 Uhr
«Dass ich einmal ein Haus kaufen und es auch noch umbauen würde, hätte ich nie gedacht», sagt Bettina Winzeler zum Beobachter. Heute besitzt sie trotzdem ein 140 Jahre altes, umgebautes Reiheneinfamilienhaus im Basler Matthäus-Quartier, nur einen Steinwurf vom Rheinufer entfernt. Vor vier Jahren ist sie dort mit ihren beiden Kindern, damals im Teenageralter, eingezogen.
Die Möglichkeit zum Kauf kam unverhofft: Eine Freundin, die in derselben Strasse wohnt, vermittelte den Kontakt zur Verkäuferin des Hauses. «Nach der Besichtigung war klar, dass sie es mir verkaufen würde – ich habe dann darüber geschlafen, mich bezüglich der Erweiterungs- und Umbaumöglichkeiten beraten lassen, Kassensturz gemacht und schliesslich relativ kurz entschlossen zugesagt», sagt Bettina Winzeler.