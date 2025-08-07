Veröffentlicht am 7. August 2025 - 09:30 Uhr
Ob Gartenschere, Trimmer, Kettensäge, Hochentaster oder Rasenmäher: Heute scheint es beinahe jedes Gartengerät auch als Akkuvariante zu geben. Allein auf der Website des Baumarkts Jumbo sind in dieser Kategorie 92 Einträge zu finden. Kein Wunder. «Kabelgebundene oder mit Benzin betriebene Geräte sind im Markt auf dem Rückzug, der Trend geht klar zum Akku», sagt Markus Russ, Purchasing Product Manager Gartentechnik bei Jumbo.
Beim Kauf eines Gartenwerkzeugs geht es also hauptsächlich darum, unter Geräten zu wählen, die entweder per Muskelkraft bedient oder mit Strom aus dem Akku betrieben werden. Welches Gerät das richtige ist, hängt einerseits von Grösse, Topografie und Bepflanzung des Gartens ab. Anderseits von der Gärtnerin oder vom Gärtner.