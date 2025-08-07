Ob Gartenschere, Trimmer, Kettensäge, Hochentaster oder Rasenmäher: Heute scheint es beinahe jedes Gartengerät auch als Akkuvariante zu geben. Allein auf der Website des Baumarkts Jumbo sind in dieser Kategorie 92 Einträge zu finden. Kein Wunder. «Kabelgebundene oder mit Benzin betriebene Geräte sind im Markt auf dem Rückzug, der Trend geht klar zum Akku», sagt Markus Russ, Purchasing Product Manager Gartentechnik bei Jumbo.