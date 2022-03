Beobachter: Frau Häberli, wie viele Tomatensorten bauen Sie jeweils an?

Helen Häberli: Es sind jeweils so um die dreissig verschiedene Sorten – aber von jeder Sorte nur eine Pflanze. Mein Ziel ist es nicht, möglichst viele Tomaten zu ernten. Mich interessiert die Vielfalt. Es gibt so viele Farben, Formen und Aromen.





Wie kommt man zu einem solchen Hobby?

Meine Tochter arbeitet bei der Stiftung ProSpecieRara, deren Ziel es ist, seltene Kulturpflanzen zu erhalten, auch Tomaten. Von samenfesten Tomaten kann man die Samen ernten und sie aussäen und man erhält Früchte mit den gleichen Merkmalen wie die Mutterpflanze. Das klappt aber nicht mit Allerweltstomaten aus dem Supermarkt, das sind Hybriden, komplizierte Kreuzungsprodukte, die man nicht selbst vermehren kann.