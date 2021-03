Reto Eisenhut, der in San Nazzaro mit fünf Mitarbeitenden und endloser Geduld veredelt, schneidet und pflegt, wird knurrig, wenn er über die Infrastruktur spricht: Blumen und Bürokratie scheinen sich nicht gut zu vertragen. Neue Gewächshäuser bauen? Scheitert an den fehlenden Baubewilligungen, an Leuten in politischen Ämtern, die den Eisenhuts nicht grün sind. Also arbeitet Sohn Reto mit dem weiter, was Vater Otto angelegt hat. Zum Glück fliessen zwei Bäche übers Grundstück. Die Wasserversorgung ist also kein Problem. Alles andere wird irgendwie zurechtgebastelt, ist entweder alt oder provisorisch. Aber es funktioniert.