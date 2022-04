Oft sieht man sie erst auf den zweiten Blick, die dünnen Leitungen, die von Blumenkiste zu Blumenkiste oder dezent durch das Gemüsebeet führen. Zu sehr lenken die Blütenpracht oder die Fülle an Tomaten, Zucchetti und Salaten ab. Natürlich können diese auch allein das Verdienst fleissiger Hobbygärtnerinnen und -gärtner sein. Vor allem auf Terrassen und Balkonen aber ist immer häufiger eine automatische Bewässerung beteiligt.



«Bei Gefässbepflanzungen, wo das Wurzelwerk schneller austrocknet, ergibt eine Bewässerungsanlage am meisten Sinn», sagt Bruno Bacher, Inhaber des Bacher Garten-Centers in Langnau am Albis ZH.