Fährt man über Land, präsentieren sich ganze Gegenden in einem öden, unifarbenen Grün: Wie schlecht ist es um die Biodiversität in der Schweiz bestellt?

Stefan Nänni: Sehr schlecht, das zeigt eine Untersuchung des Bundesamts für Umwelt aus dem Jahr 2017. Sie hat unter anderem ergeben, dass es praktisch nirgends mehr Restflächen gibt, die der Natur überlassen werden. Hierzulande wird jeder Quadratmeter genutzt, gemäht, gepflügt oder geschnitten.



Was beeinträchtigt die Vielfalt von Arten und Lebensräumen am stärksten?

Patrick Fischer: Die Landwirtschaft mit ihren Pestiziden Pestizide Gefahr in der Luft , Kunstdüngern und Monokulturen. Jetzt hat man begonnen, Brachflächen anzulegen und mit verschiedenen einheimischen Pflanzen einzusäen, um die Biodiversität ein bisschen zu fördern. Auch der Siedlungsbrei trägt wesentlich zur Zerstörung der Artenvielfalt bei. Die Bautätigkeit ist hoch, und die paar wenigen Restflächen, die wir noch haben, werden oft zu häufig gemäht oder zu stark gedüngt.



Wo ist die Biodiversität grösser, in der Stadt oder auf dem Land?

Nänni: Im Mittelland, wo es viel Landwirtschaft gibt, ist sie in den Städten und Agglomerationen zum Teil grösser. Das Bewusstsein für naturnahes Gärtnern ist dort zwar noch nicht sehr gross, aber besser als noch vor einigen Jahren. Dazu hat auch Mission B beigetragen, die Aktion für mehr Biodiversität, die 2019 vom SRF gestartet wurde und die unter anderem vom WWF unterstützt wird. Einige wurden hellhörig und haben im Kleinen begonnen, die Artenvielfalt zu fördern.



Wie kann man aus einem langweiligen Garten einen naturnahen machen?

Nänni: Als Erstes braucht es eine Analyse: Ist der Standort trocken, gut besonnt oder liegt er eher im Schatten? Ist der Garten am Hang oder topfeben? Je nach Gelände braucht es andere Pflanzen. Wachsen im Garten Garten Grün und günstig einheimische Pflanzen oder vor allem Exoten? Falls Letzteres zutrifft, müssen die exotischen Pflanzen mit einheimischen ergänzt oder ersetzt werden – vor allem wenn es Exoten sind, die sich rasch vermehren, sogenannte invasive Neophyten.



Gartenanalyse, das tönt nach Rat von Fachleuten.

Nänni: Manche können eine Analyse durchaus selber machen. Es gibt viele gute Bücher, und auch im Internet findet man Rat. Andere aber brauchen Hilfe von einer Fachperson, manchmal reichen bereits zwei, drei Stunden, um sich zu zweit einen Überblick zu verschaffen und ein Konzept zu machen.



Wie geht es danach weiter?

Nänni: Man muss den Garten nicht gleich umgraben und neu gestalten. Es gibt eine viel einfachere Variante. Am besten beginnt man damit, einen Teil des Rasens nicht mehr zu mähen, und schaut, was wächst. Weil eine Wildblumenwiese sehr langsam entsteht, aber nicht alle so viel Geduld haben, kann man mit Wildblumenpflanzen nachhelfen, die man in den Rasen setzt, oder man trägt vom Rasen Streifen ab und sät Wildblumensamen ein. Nach und nach überlässt man dann weitere Gebiete des Gartens sich selbst, schneidet verblühte Pflanzen nicht sofort zurück, sondern lässt sie eine Weile stehen, damit Insekten dort ihre Eier ablegen können. Der Rasen wird nur noch dort gemäht, wo die Kinder spielen, den Rest lässt man in Ruhe. Wenn eine Wildblumenwiese zu wachsen beginnt, kann man mit Ästen und mit Steinen Haufen machen, als Unterschlupf für Insekten und Amphibien. Und Brennholzbeigen sind ideale Igelgaragen.

Fischer: Offene Flächen mit lehmiger Erde gefallen Wespenarten und den Vögeln. Wildbienen Wildbienen Wenn die Bienen mit den Blumen… mögen Sand- oder Kiesinseln. Von den rund 600 Wildbienenarten, die wir in der Schweiz kennen, leben über 500 im Sand, im Kies oder in der Erde. Die Inseln kann man gut den Hausfassaden entlang anlegen, wo meist nichts wächst. Dazu setzt man Pflanzen, die die Insekten brauchen, man kann sich gut selber schlaumachen. Wichtig ist, dass es einheimische und vor allem standortgerechte Pflanzen sind. Wer nicht weiss, welche Pflanzengemeinschaften welche Standorte lieben, holt in einem Naturgarten-Fachbetrieb Rat.

Nänni: In einen naturnahen Garten gehören auch immer einheimische Sträucher mit Früchten Obst Für rundum gesunde Früchtchen und Beeren, die liefern unseren Vögeln Futter. Auch Insekten und Larven ernähren sich von den Sträuchern und legen dort ihre Eier ab.