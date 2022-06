Eigentlich ist es nicht schwer, Betrugsversuche zu erkennen. Mögen die Angaben noch so stimmig, die Geschichte noch so glaubwürdig sein. «Nie würde ein Eigentümer seine Wohnung an jemanden vermieten, den er vorher nicht gesehen hat», sagt Wohnexpertin Rosmarie Naef vom Beratungsteam des Beobachters. Vor allem solle man nie Geld überweisen, bevor man einen Mietvertrag unterschrieben und die Wohnung besichtigt hat. Das Gleiche gilt für persönliche Daten, Kontoangaben, Ausweiskopien. Die Betrüger verwenden sie sonst für ihre Tricks.