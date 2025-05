Als Peter Kohler (Name geändert) mit einem Freund eine Wohngemeinschaft gründet Untermiete Ohne Krach unter einem Dach , will er nichts aus der Hand geben. Er mietet die Wohnung allein und setzt einen Untermietvertrag auf; den Mietzins werden sich die beiden teilen. Dass Kohler gegenüber dem Vermieter allein für die ganzen Mietzinse, für Nebenkosten und weitere Verpflichtungen aus dem Mietverhältnis haften müsste, nimmt er in Kauf.