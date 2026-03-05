Zwei von fünf Sternen

Am vereinbarten Zügeltermin passte dann aber aus Sicht von Theiler wenig zusammen. Die von Zügelpartner entsandten Mitarbeiter tauchten im Vergleich zur Offerte mit nur einem kleinen statt zwei Fahrzeugen auf. Zudem sagten die Männer, sie hätten nur einige Umzugskartons erwartet – nicht Sofas und Schränke.