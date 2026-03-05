Bianca Theiler plante auf Ende Juni 2025 ihren Umzug in Zürich. Sie suchte nach Zügelfirmen – und wurde fündig: Die Zügelpartner GmbH hat 4,6 Sterne auf Google. Die Firma besichtigte das Inventar in der alten Wohnung und machte eine ansprechende Offerte.
Zwei von fünf Sternen
Am vereinbarten Zügeltermin passte dann aber aus Sicht von Theiler wenig zusammen. Die von Zügelpartner entsandten Mitarbeiter tauchten im Vergleich zur Offerte mit nur einem kleinen statt zwei Fahrzeugen auf. Zudem sagten die Männer, sie hätten nur einige Umzugskartons erwartet – nicht Sofas und Schränke.
Partnerinhalte