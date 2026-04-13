«Dass ich einmal ein Haus kaufen und es auch noch umbauen würde, hätte ich nie gedacht», sagt Bettina Winzeler zum Beobachter. Heute besitzt sie trotzdem ein 140 Jahre altes, umgebautes Reiheneinfamilienhaus im Basler Matthäus-Quartier, nur einen Steinwurf vom Rheinufer entfernt. Vor vier Jahren ist sie dort mit ihren beiden Kindern, damals im Teenageralter, eingezogen.