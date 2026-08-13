Auch Maria Kraft (Name geändert) glaubte, ihre Traumwohnung in Zollikon ZH gefunden zu haben. Die Fensterfront der zweigeschossigen Neubauwohnung, in der die Unternehmensberaterin mit ihrer dreijährigen Tochter und ihrem Partner lebt, erstreckt sich über beide Etagen. Doch im Sommer kann sich die Familie nun nicht mehr an der unverbaubaren Sicht auf den Zürichsee erfreuen. In der vergangenen Hitzewelle hat sie die grossen Fenster verflucht. «Die Bodenkühlung in der Wohnung hat nichts gebracht, wir hatten im Obergeschoss immer zwischen 28 und 30 Grad, dabei waren die Storen und die Fenster stets geschlossen», erzählt Kraft. Noch mal würde sie wohl nicht in so ein «Gewächshaus» ziehen. Verändert sich durch immer heissere Sommer das Bild der Traumimmobilie?