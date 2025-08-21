Als Daniela Richard am 1. April 2024 ihre neue Stelle in einem Treuhandbüro antritt, ist eigentlich alles gut. Die Chefin ist nett, verspricht ihr eine Lohnerhöhung nach der Einarbeitungszeit. Doch plötzlich erhält sie ab Ende März 2025 gar keinen Lohn mehr. Richard weiss nicht, wie sie ihre Rechnungen bezahlen soll.