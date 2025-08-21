Als Daniela Richard am 1. April 2024 ihre neue Stelle in einem Treuhandbüro antritt, ist eigentlich alles gut. Die Chefin ist nett, verspricht ihr eine Lohnerhöhung nach der Einarbeitungszeit. Doch plötzlich erhält sie ab Ende März 2025 gar keinen Lohn mehr. Richard weiss nicht, wie sie ihre Rechnungen bezahlen soll.
Daniela Richard heisst in Wirklichkeit anders. Mit ihrer Arbeitgeberin liegt sie im Streit. Sie befürchtet, dass sie ihre offenen Forderungen schon bald vor Gericht einklagen muss. Darum will sie nicht erkannt werden.
Partnerinhalte