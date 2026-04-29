«Idealalter: 25 bis 45 Jahre jung.» Ein Zuger Unternehmen sucht «eine/n TreuhänderIn mit Fachausweis». Ab 46 gilt man dort als zu alt. Und bereits mit 40 ist Schluss, wenn es um den Verkauf von Motorradzubehör in Oftringen geht. Das sind nur zwei Beispiele von aktuellen Stellenausschreibungen auf Jobs.ch. Der Google-Suchbefehl «site:jobs.ch Idealalter» spuckt Dutzende Angebote mit solchen Altersguillotinen aus. Oft mit einer Grenze bei 45 Jahren. Manchmal wird die Grenze auch umschrieben, wenn jemand «für unser junges, dynamisches Team» oder ein «Digital Native» gesucht wird.