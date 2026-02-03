Sie sind am Ende ihrer Kräfte, können nicht mehr weiterarbeiten und suchen Rat beim Beobachter: Oft landen sie dann bei Gitta Limacher. Die Wirtschaftsjuristin berät seit über zwölf Jahren am Beratungstelefon Angestellte, die gemobbt werden oder andere Konflikte am Arbeitsplatz haben. «Viele in dieser Situation sind völlig verzweifelt und haben riesige Angst davor, wieder arbeiten zu gehen», sagt Limacher.
Das Wichtigste, was sie Betroffenen dann rät: nicht überstürzt kündigen. Entscheidend ist in erster Linie, was der Arzt, die Ärztin entscheidet – ob die Person krankgeschrieben ist und ob sich das auf diesen Job beschränkt oder auch jeden anderen betrifft. Aber was passiert, wenn das Arztzeugnis abgelaufen ist? Und was, wenn es kein Geld mehr gibt?