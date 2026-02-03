Das Wichtigste, was sie Betroffenen dann rät: nicht überstürzt kündigen. Entscheidend ist in erster Linie, was der Arzt, die Ärztin entscheidet – ob die Person krankgeschrieben ist und ob sich das auf diesen Job beschränkt oder auch jeden anderen betrifft. Aber was passiert, wenn das Arztzeugnis abgelaufen ist? Und was, wenn es kein Geld mehr gibt?