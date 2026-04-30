Am 19. Januar 2026 informierte die bernische Kantonsverwaltung per Medienmitteilung über eine «Restlos Geniessen Challenge», einen neuen Strassenbelag in Spiez und eine Strassensanierung in Lyss. Eine Personalie aus Thun, die an diesem Tag publik wurde, war hingegen keine Zeile wert: Adrian Schmidlin, der Direktor des Berufsbildungszentrums IDM, war nicht mehr auf seinem Posten.