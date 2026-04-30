Berner Bildungsamt stellt Direktor ein – trotz Mobbing-Warnungen
Bei der bernischen Bildungsdirektion ging vor dem Stellenantritt des neuen Direktors am Berufsbildungszentrum IDM in Thun eine Warnung ein. Sie wurde ignoriert. Nun ist der Direktor weg, und die Behörden mauern.
Am 19. Januar 2026 informierte die bernische Kantonsverwaltung per Medienmitteilung über eine «Restlos Geniessen Challenge», einen neuen Strassenbelag in Spiez und eine Strassensanierung in Lyss. Eine Personalie aus Thun, die an diesem Tag publik wurde, war hingegen keine Zeile wert: Adrian Schmidlin, der Direktor des Berufsbildungszentrums IDM, war nicht mehr auf seinem Posten.
Schmidlin, der eigentlich anders heisst, habe ihn «im gegenseitigen Einverständnis» geräumt, bestätigte das Amt eine Meldung des regionalen Onlinemediums «Plattform J» lediglich. Dieses berichtete von einem «Problem mit Nähe und Distanz» zu weiblichen Mitarbeitenden und dass zwei Frauen länger krankgeschrieben gewesen seien.