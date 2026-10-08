Rund 50 Quellen hat Sparkr zum Einfluss von KI auf den Arbeitsmarkt ausgewertet. Die gute Nachricht: 55 bis 65 Prozent der Schweizer Beschäftigten arbeiten in Branchen, in denen KI Kapazitäten schafft, Wachstum fördert oder Mitarbeitende entlasten könnte. Doch für 10 bis 15 Prozent der Fälle steigt vor allem der Rationalisierungsdruck.