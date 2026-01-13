KI-Sprachmodelle sind Formulier-Profis. Mit dem obigen Prompt erstellt das Tool einen klar strukturierten Brief, der fordernd, aber höflich daherkommt. Wichtig ist: Die KI nimmt 90 Prozent der Arbeit ab, für die letzten 10 Prozent aber muss der Mensch ran. Anwender müssen prüfen, ob das Geschriebene wirklich stimmt und dem entspricht, was man will. Ist dies nicht der Fall, kann man mit der KI chatten wie mit einem Menschen (im Wissen, dass sie keiner ist): Kürze! Schreib etwas höflicher! Füge noch an, dass ich die Kreditkarte bereits gesperrt habe!